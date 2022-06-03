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Врач рассказала о допустимой частоте мытья головы в день

Трихолог Котова: мыть голову можно не чаще раза в день
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Фото: ТАСС/YAY
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Врач-трихолог Ирина Котова рассказала, сколько раз в день допустимо мыть голову.

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В беседе с порталом News.ru в четверг, 2 июня, специалист пояснила, что нормой является мытье головы не чаще одного раза в день. Если это происходит чаще, то важно подобрать специальное щадящее средство ухода, пишет НСН.

Котова подчеркнула, что важно не увлекаться чрезмерным уходом за кожей головы, чтобы ее не пересушить. Она пояснила, что большинство средств для ухода призваны убирать загрязнения.

«Соответственно, у них достаточно агрессивная среда, и, естественно, что все это высушивает кожу головы и волосы, а на голове, как вы знаете, есть микрофлора, которая обеспечивает нормальное функционирование кожи головы, и если ее постоянно смывать, то она элементарно «решит уйти», из-за чего может развиться даже такое неприятное заболевание, как дерматит», — цитирует специалиста «Москва 24».

Она добавила, что избавиться от последствий чрезмерного мытья головы будет довольно сложно, отмечает телеканал «360».

В марте врач-дерматовенеролог Московского центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Мария Проскурина рекомендовала сушить волосы феном при температуре 70–80 градусов. При этом не стоит подносить его вплотную.

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