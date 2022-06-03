Главу поселения заподозрили в халатности после крупного пожара в Приморье

Главу сельского поселения в Приморском крае подозревают в халатности после пожара, в результате которого уничтожены три жилых дома. За ходом расследования уголовного дела следит прокуратура.

Пожар произошел в апреле у села Старосысоевка в Яковлевском районе. Огонь от свалки по сухой траве перекинулся на три жилых дома по улице Советской. В ходе проверки прокуратура пришла к выводу, к происшествию привело неисполнение главой Новосысоевского поселения обязанностей по пожарной защите. Об этом сообщает Vostokmedia.

В отношении главы поселения возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

В прокуратуре региона сообщили, что в 2022 году выявлено больше 250 нарушений в сфере обеспечения защиты лесов и населенных пунктов от пожаров. Принято свыше 120 актов прокурорского реагирования, вынесено свыше 30 постановлений о возбуждении административных дел.