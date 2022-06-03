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Более 130 портативных аппаратов ЭКГ получили скорые Подмосковья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Бригады скорой помощи Московской области получили еще свыше 130 портативных аппаратов электрокардиограф (ЭКГ). Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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Портативные аппараты ЭКГ обладают функцией дистанционной передачи банных, благодаря которой бригада прямо во время выезда может оперативно передать электрокардиограмму пациента на кардиопульт и получить результат от профильного специалиста.

Как рассказала зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, кардиопульт в области запустили еще в 2021 году. Он представляет собой консультационный центр, где врачи-кардиологи расшифровывают кардиограммы пациентов, которые получают от бригад, находящихся на вызове.

«В общей сложности скорая помощь получила 858 портативных аппаратов ЭКГ, из них 491 — в этом году. Таким образом, ими оснащены все выездные бригады», — цитирует Стригункову телеканал «360».

Благодаря взаимодействию бригады на вызове и кардиолога на станции, медикам удается вовремя выявить симптомы сердечно-сосудистых заболеваний и госпитализировать больного. Это важно для пациентов с подозрением на инфаркт, когда больного необходимо доставить в стационар в кратчайшие сроки.

В марте в минздраве региона сообщили, что к концу 2022 года в Подмосковье построят три станции скорой помощи. Станции появятся в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске, в Видном в Ленинском округе и в Кашире-3. Там обустроят помещения выездных бригад и диспетчерской службы, стерилизационный отдел, кабинеты оказания первой помощи.

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