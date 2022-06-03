Часть причалов подтопило на паромной переправе Якутск — Нижний Бестях

Часть причалов паромной переправы по маршруту «Якутск — Нижний Бестях» оказались затоплены из-за второй волны паводка. Из-за нерегулируемого потока автотранспорта на въезде образовались очереди.

Работа переправы началась позже обычного срока из-за позднего прохождения ледохода на территории Якутии. Паромы начали движение 30 мая. По данным на 3 июня, зафиксировано повышение уровня воды в реке Лене в связи со второй волной паводка. Об этом пишет ИА SakhaNews.

Минтранс Якутии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок. Заезд на причалы организован по временной схеме, из-за чего появляются очереди из машин.

В Якутске завершается монтаж оборудования накопителя транспорта, который был затоплен в период ледохода. Он сможет дополнительно принимать 100 легковушек. В поселке Нижний Бестях устанавливают шлагбаумы и знаки.