Мини-мороженое по 30 гр начали делать на Алтае

В Алтайском крае началось производство мороженого в мини-формате массой в 30 гр. Его делает компания «Русский холод».

В Алтайпищепроме altapress.ru рассказали, что небольшой размер наверняка понравится как детям, так и взрослым, которые хотят поесть сладкого, но совсем немного.

Мини-мороженое будет предлагаться в стаканчике и на палочке, с клубничным и ванильным вкусом. Стоить мини-стакан и мини-эскимо будут одинаково — 33 рубля.

У этого производителя есть и мороженое для любителей больших размеров. Речь идет о рожке ванильном массой 150 гр. Его продают за 119 рублей.

Ранее сообщалось, что в Московской области производство мороженого увеличилось в два раза за три месяца. В настоящее время регион занимает лидирующую позицию среди остальных российских субъектов по производству этого лакомства.