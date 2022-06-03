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Бурейскую больницу капитально отремонтируют за 221 млн рублей в Приамурье

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Больницу в поселке Новобурейский капитально отремонтируют до 2024 года в Амурской области. На эти цели из областного бюджета выделили 221,3 млн рублей.

Учреждение посетила заместитель председателя правительства, министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева. По итогам ее доклада о состоянии больницы принято решение о выполнении капитального ремонта. В здании необходимо заменить инженерные коммуникации и привести в порядок помещения. Об этом сообщает «Амурская служба новостей».

«Четыре этажа больницы будут уходить на ремонт поэтапно. Дорожную карту главный врач уже подготовил, мы ее согласовали. Оказание медицинской помощи не будет приостановлено: ни стационарной, ни амбулаторно-поликлинической», — отметила Леонтьева.

По словам губернатора Василия Орлова, конкурсные процедуры для выполнения ремонта начнутся в 2022 году. Уже сейчас проводится оснащение больницы современным оборудованием в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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