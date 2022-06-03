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Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование наезда автобуса на остановку в Химках

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Фото: vk.com/msk_today
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Прокуратура Московской области проконтролирует ход расследования наезда автобуса на остановку общественного транспорта в Химках. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 2 июня.

«Прокуратура Москвы контролирует установление органами ГИБДД всех обстоятельств ДТП на 22 километре Ленинградского шоссе», — приводит сообщение ведомства телеканал «360».

ДТП произошло ранее в этот день в районе дома №16 по Ленинградскому шоссе. Предварительно установлено, что водителю автобуса 1966 года рождения стало плохо: он потерял сознание, из-за чего автобус наехал на остановку. В момент аварии в салоне находились 20 человек.

В результате случившегося пострадал 21 человек. 11 из них были госпитализированы, уточняет RT. Об состоянии пострадавших не сообщается, пишет НСН. На остановке в момент ДТП также находились люди. По имеющимся данным, никто из них не пострадал.

Сведений о погибших не поступало, сообщает телеканал «Звезда».

Из-за ДТП было затруднено движение в районе аварии. Позднее оно было восстановлено.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснят обстоятельства аварии. По факту ДТП уже начали проверку. Также проверку начал региональный ГСУ СК России.

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