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Суд отложил рассмотрение иска Росрыболовства о разливе ГСМ в Норильске на 17 июня

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Фото: ТАСС/Кожевников Денис
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Арбитражный суд Красноярского края отложил рассмотрение иска Росрыболовства к дочке «Норникеля» Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) на 17 июня. Об этом в четверг, 3 июня, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

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«Судебное заседание по делу отложено на 17 июня в связи с удовлетворением ходатайства прокуратуры», — сказала судья Екатерина Мельникова.

Речь идет об иске Росрыболовства к НТЭК на 58,7 млрд рублей, который был подан 29 июля. Федеральное агентство по рыболовству намерено взыскать средства за ущерб, нанесенный водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-3).

Размер вреда включает в себя ущерб из-за гибели рыбы (3,7 млрд рублей) и затраты на восстановление биоресурсов (55 млрд рублей).

Авария на ТЭЦ в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизельного топлива из-за резкой просадки опор фундамента получил повреждения, в результате вылилось почти 21 тыс. т топлива. Было возбуждено уголовное дело, ряд сотрудников ТЭЦ задержали.

В начале февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с НТЭК 146 млрд рублей за нанесение вреда окружающей среде. В том же месяце компания получила требование Красноярского края о возмещении вреда объектам животного мира в связи с аварией на ТЭЦ в Норильске на сумму 494 млн рублей.

10 марта президент России Владимир Путин отметил, что компания «Норникель» выполняет обязательства по ликвидации ущерба экологии, нанесенного в результате разлива дизельного топлива в Норильске Красноярского края. Глава государства призвал полученные от компании средства в виде штрафа в размере 146,2 млрд рублей использовать на восстановление экологии в регионе.

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