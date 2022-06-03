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В Купянске в школе нашли нацистскую литературу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин показал кадры из школы в городе Купянск в Харьковской области, где нашли неонацистскую литературу.

Среди учебных пособий, доступных детям, были пособия с боевой техникой НАТО, а также методички формирования националистов «Тризуб», связанного с «Правым сектором» (запрещенные в РФ организации, на территории страны в отношении членов формирований возбуждены уголовные дела).

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Этими книгами украинских детей учили вести «локальную войну», а также прививали им идеи нетерпимости к другим идеологиям и культурам.

«Наши враги: империализм и шовинизм, коммунизм и любое левачество, демолиберализм и космополитизм, глобализм и псевдонационализм и всякая другая нечисть, которая стремится паразитировать на крови и поте украинцев или свести их с магистрального пути к своему национальному государству», — такими словами открывается одна из методичек «Правого сектора». Вместе с ними лежали памятки, в которых указано: «Украинский язык – это наше оружие в войне с Россией».

30 марта на брошенной базе радикалов из формирования «Азов» (в отношении участников заведены уголовные дела в РФ) нашли литературу, посвященную Адольфу Гитлеру, и другие издания националистического характера. Кроме того, на захваченном объекте были найдены форма с шевроном флага Германии, а также шевроны с флагом Великобритании, а также оружие и боеприпасы.

11 мая прокуратура Луганской Народной Республики рассказала о книгах, которые бойцы батальона «Айдар» побросали, когда покидали свои позиции. Она подчеркнула, что все изъятые по месту жительства «айдаровцев» книги крайне националистической направленности.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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