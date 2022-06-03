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Военкор «Известий» показал процесс эвакуации мирных жителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев в пятницу, 3 июня, наблюдал эвакуацию с передовой в ходе спецоперации по защите населения Донбасса.

Как отметил журналист, это довольно сложный процесс. Сперва необходимо найти дома, где еще остались мирные жители. Военные в основном ориентируются по надписям на зданиях «Здесь люди». В каждый такой дом заходят, осматривают и проверяют. В случае обнаружения там жителей их пытаются уговорить покинуть опасное место, а это не так просто. Многие люди очень привязаны к своим домам, к своей земле, и покинуть привычный огород, сменив его на городские стены, решиться трудно, тем более что со временем обстрелы уже не так пугают, а чувство опасности притупляется.

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Порой на это уходит много времени, а это время националисты могут использовать его в своих целях — определить цель и начать обстрел, поскольку эвакуацию проводят российские военнослужащие на БТРах.

По словам военнослужащего Народной Милиции Донецкой Народной Республики, механик-водителя с позывным «Мирон», стреляют каждый день.

«Бывает по-разному обстановка, сегодня вертолеты, завтра самолеты прилетают», — дополнил служащий Народной Милиции ДНР с позывным «Каспер».

31 мая представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в результате обстрелов со стороны украинских радикалов погибли два человека и пострадали пять.

29 мая Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели одного мирного жителя в результате обстрела со стороны украинских военных в городе Макеевка. Отмечается, что мужчина погиб в сгоревшем автомобиле, припаркованном возле магазина по улице Коккинаки в поселке Восточный Червоногвардейского района Макеевки.

2 июня представитель экстренных служб рассказал, что более 1,6 млн беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и с Украины прибыли в Россию с начала спецоперации РФ по защите Донбасса. По его словам, за минувшие сутки в РФ прибыли 20,28 тыс. человек.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

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