Корреспондент «Известий» показал работу российских военврачей в ЛНР

Корреспондент «Известий» Ярослав Богат побывал в городе Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР), по которому украинские националисты нанесли удар кассетной ракетой «Точка-У», и посмотрел на работу военных врачей.

Сосудистый хирург Антон с большой практикой оставил гражданскую медицину и записался добровольцем. Сначала служил обычным водителем-санитаром.

«Здесь мы раненых транспортировали и ели, и жили, и спали», — показывает он санитарный автомобиль.

Сколько жизней он спас, в этой машине, на передовой, Антон даже не считал. Раньше он не служил в армии, военной кафедры в вузе тоже не было. После института лечил пациентов с атеросклерозом. На спецоперацию вызвался добровольцем и там очень быстро заметили, что он ювелирно справляется со скальпелем. Хирургу присвоили звание лейтенанта, и теперь он оперирует уже в медицинском отряде особого назначения.

«Здесь кардинально отличается от гражданской медицины, здесь в основном идет экстренная хирургия, травма», — поясняет Антон.

В основном причина травм — артиллерийские и минометные обстрелы украинской армии. Как, например, удар украинской «Точкой-У» по Сватово. Ракета прилетела в многолюдную часть города, где сосредоточены жилые дома, магазины и никаких военных объектов рядом нет. В результате обстрела ранены 23 мирных жителя.

«В числе пострадавших находились двухмесячный ребенок, девочка 16 лет, девочка 12 лет и в крайне тяжелом состоянии и молодой человек с проникающим ранением черепа», — уточнил начальник медицинской части военного госпиталя Александр.

Некоторые из пострадавших до сих пор в реанимации, но российские военные врачи делают всё возможное для спасения их жизни. Тем, кому нужна дополнительная помощь, отправляют уже в профильные учреждения республики.

Местные жители приходят в военный госпиталь и с обычными «гражданскими диагнозами и отмечают, что такого высокого уровня медицины раньше здесь не было.

УЗИ проводит не просто военврач, а доктор медицинских наук, с тремя боевыми командировками за плечами.

«Здесь, конечно, интенсивность оказания медицинской помощи в режиме 24 часа семь дней. У нас нет никакой разницы, какой человек перед нами. Военнослужащий или мирный житель, который получил тяжелые увечья в результате обстрела», — подчеркнул военный врач Евгений.

Ранее, 30 мая, группа специалистов-медиков из Ленинградской области направилась в Донбасс для оказания экстренной помощи пациентам местных медучреждений. Отмечается, что врачи пробудут там месяц. Кроме того, они привезут лекарства и необходимое медицинское оборудование.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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