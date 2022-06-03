Финансист Шибанов назвал последствия продажи Китаем всего долга США

Продажа Китайской Народной Республикой всех имеющихся у нее облигаций государственного долга США не приведет к серьезным последствиям. Такое мнение 3 июня выразил директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-Рэш Олег Шибанов.

Шибанов считает, что подобный шаг со стороны Китая маловероятен, так как облигации госдолга США играют важную роль в финансовой системе КНР. Помимо того, что они являются сбережением «на черный день», они также полезны для привлечения иностранных инвестиций и поддержки собственного валютного рынка.

К тому же, даже полная распродажа таких облигаций не способна существенно повлиять на США, так как всего в обороте находятся облигации на общую сумму в $30 трлн, в то время как у Китая на руках находится $1 трлн, то есть не более 3%.

«США и Китай вряд ли бы хотели идти на крайние меры, то есть на широкие санкции со стороны США или ответные действия Китая. Торговые трения продолжаются уже долгие годы, поэтому новые детали только усложняют ситуацию, но не делают её полностью критической», — сказал Шибанов в беседе с агентством «Прайм».

1 марта президент США Джо Байден сообщил о намерении победить Китай в экономической гонке. Ключом к достижению превосходства американский лидер считает инфраструктурную программу, которая должна «изменить Америку».

18 апреля замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн сказал о неизбежности экономической конкуренции между США и КНР. При этом Китай, в отличие от США, стремящихся усугубить конфронтацию, стремится к сотрудничеству и урегулированию отношений, подчеркнул дипломат.

Ранее, 8 апреля, министерство торговли США внесло в черный список семь технологических организаций из Китая. Все семь компаний специализируются на создании суперкомпьютеров. Сообщалось, что включение организаций в черный список накладывает ограничения на их деятельность, в том числе на экспорт. Пекин, в свою очередь, заявил о подготовке ответных мер на санкции США.

В сентябре прошлого года в ходе телефонного разговора председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин высказал Байдену опасение по поводу теоретического конфликта между США и Китаем. Он может поставить под удар весь мир.