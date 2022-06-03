Пленные украинские боевики рассказали о лжи киевских СМИ

Корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин 3 июня пообщался с пленными украинскими военными и узнал от них, какую ложи распространяют украинские СМИ.

Лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Шувалдин рассказал, что украинские СМИ выставляют российских солдат «головорезами», которые издеваются над попавшими в плен. Его удивило и заставило задуматься над услышанным ранее то, что в плену с ним обращаются достойно.

«Никто телесных ударов не наносил, нормальное отношение. Есть много несогласованностей от украинской пропаганды. Самое элементарное это то, что в России все «головорезы». На самом деле, вот я в плену нахожусь три дня, нормально русские относятся, как к человеку. Попросишь воды или сигарет, всё дают. Кормят хорошо», — поделился Шувалдин.

Другой военнопленный, с которым поговорил Гинатуллин, также признал, что с пленными российская армия обращается хорошо, а также заявил, что киевские СМИ работают на разжигание ненависти между русскими и украинцами.

31 мая бывший начальник управления Службы безопасности Украины по Харьковской области Роман Дудин рассказал, что кроме запугивания мирных граждан украинские власти постоянно используют в своем арсенале дезинформацию.

4 мая посол РФ в Уругвае Андрей Будаев заявил, что СМИ Запада и Украины устроили информационный саботаж с массой фейковых новостей, чтобы на их основе принимались экономические санкции и политические решения в адрес России.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.