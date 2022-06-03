Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон предупредил об угрозе для США вооружений России и Китая
Мир
Президент Байден поддержал расширение НАТО с учетом интересов всех союзников блока
Армия
Группировка сил ТОФ приступила к плановым учениям в дальней морской зоне
Мир
В США заявили о желании сохранить ограничения на ядерный арсенал РФ
Политика
В Совбезе РФ предупредили об ответных мерах на обстрел территории России из РСЗО США
Мир
В Нагорном Карабахе спрогнозировали развитие диалога с Азербайджаном
Армия
«Известия» передали оборудование детской больнице в ЛНР
Мир
Антонов спрогнозировал дестабилизацию экономики как результат санкций против РФ
Мир
В ЛНР заявили о мирных жителях в бомбоубежищах завода «Азот»
Мир
Швеция направит Украине ракеты и противотанковое оружие
Мир
Байден настоял на ужесточении контроля за оборотом оружия в противовес второй поправке
Сюжет:

Пленные украинские боевики рассказали о лжи киевских СМИ

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин 3 июня пообщался с пленными украинскими военными и узнал от них, какую ложи распространяют украинские СМИ.

Полный залп: какие вооружения могут применить ВСУ под Авдеевкой
В ДНР окружают город, откуда восемь лет обстреливали Донецк

Лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Шувалдин рассказал, что украинские СМИ выставляют российских солдат «головорезами», которые издеваются над попавшими в плен. Его удивило и заставило задуматься над услышанным ранее то, что в плену с ним обращаются достойно.

«Никто телесных ударов не наносил, нормальное отношение. Есть много несогласованностей от украинской пропаганды. Самое элементарное это то, что в России все «головорезы». На самом деле, вот я в плену нахожусь три дня, нормально русские относятся, как к человеку. Попросишь воды или сигарет, всё дают. Кормят хорошо», — поделился Шувалдин.

Другой военнопленный, с которым поговорил Гинатуллин, также признал, что с пленными российская армия обращается хорошо, а также заявил, что киевские СМИ работают на разжигание ненависти между русскими и украинцами.

31 мая бывший начальник управления Службы безопасности Украины по Харьковской области Роман Дудин рассказал, что кроме запугивания мирных граждан украинские власти постоянно используют в своем арсенале дезинформацию.

4 мая посол РФ в Уругвае Андрей Будаев заявил, что СМИ Запада и Украины устроили информационный саботаж с массой фейковых новостей, чтобы на их основе принимались экономические санкции и политические решения в адрес России.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022