Антонов спрогнозировал дестабилизацию экономики как результат санкций против РФ

Введение ограничительных мер в отношении России обернется усугублением мировых проблем с экономикой, цепочками поставок и продовольственной безопасностью. Об этом в четверг, 2 июня, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

По его словам, подобного рода действия выступают в качестве подтверждения «русофобской истерии Вашингтона».

«[Санкционная политика США] приведет к новым перебоям в цепочках поставок, скажется на продовольственной безопасности. Экономические «колебания» могут отразиться и на самих Соединенных Штатах, где проблема нехватки некоторых продуктов питания приобретает всё более острый характер», — приводятся слова дипломата в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Таким образом Антонов прокомментировал введение санкций в отношении более 70 юридических лиц России, Белоруссии, а также авиастроительных и судостроительных предприятий по инициативе американской стороны. Ограничительные меры были введены в том числе против сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь», ее совладельца, акционера Алексея Мордашова, и официального представителя российского МИДа Марии Захаровой.

14 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что последствия гибридной войны Запада против России ощутит на себе всё мировое собщество. Днем ранее, 13 числа, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» выразил мнение, что ограничительные меры Запада в отношении России демонстрируют закат американоцентричной эпохи. Он также отметил, что антироссийские санкции влекут за собой надвигающийся глобальный голод и закат промышленно-производственной базы Евросоюза.

Несмотря на санкционное давление стран Запада, 12 мая президент России Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с ограничениями. Он также отметил, что те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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