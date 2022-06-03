Конгресс США требует от властей отчитаться за $40 млрд для Украины

Конгрессмены США настаивают, чтобы администрация президента Джо Байдена предоставила отчет об использовании $40 млрд для Украины, грозя в противном случае лишить поддержки будущие инициативы такого рода. Об этом сообщают американские СМИ. В Пентагоне заявили, что минобороны США привержено прозрачности в отношениях с общественностью и с конгрессом в том, что касается предоставления помощи другим странам, передает телеканал «Известия». При этом ведомство не представило в должный срок отчетность о расходах, связанных с обеспечением безопасности европейских стран.

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