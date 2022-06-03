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Американский генерал Ванхерк заявил, что новое оружие России представляет угрозу для США

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Разработанные Россией новые виды вооружений могут нести угрозу для Соединенных Штатов Америки. Об этом перед конгрессом США 1 июня заявил генерал, командующий Северным командованием Пентагона Глен Дэвид Ванхерк.

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Он сообщил о развертывании Китаем и Россией оружия, угрожающего Штатам и «способного наносить удары по целям в США с нескольких векторов атаки и во всех областях».

«Они (Китай и Россия. — Ред.) готовятся к потенциальному кризису или конфликту с намерением ограничить пространство для принятия решений нашим высшим руководством, подвергая риску важнейшую национальную инфраструктуру, нарушая и задерживая нашу способность проецировать власть с родины и подрывая нашу волю к вмешательству в региональный кризис», — передает слова Ванхерка The Washington Times.

Издание пишет, что генерал видит в кибератаках, информационной войне и ракетных угрозах сигнал о том, перед Северным командованием вооруженных сил США (Northcom) стоит набор самых стратегически сложных и динамичных задач за всю историю, а Россия — главная угроза, способность противостоять которой у армии США ослабевает.

30 мая профессор Эндрю Футтер в беседе с газетой Daily Express признал неспособность британской армии перехватывать российские ракеты «Кинжал» По его словам, отсутствие у Великобритании оборонительного вооружения делает страну «чрезвычайно уязвимой и беззащитной в случае нанесения удара».

22 марта президент США Джо Байден признал неуязвимость этого российского оружия. Он отметил, что «Кинжал» почти невозможно остановить.

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