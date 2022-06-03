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Восемь человек пострадали в результате пожара на химзаводе в Индии

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В Индии как минимум восемь человек пострадали в результате пожара, который вспыхнул на химическом заводе. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщила газета «Индиан экспресс».

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ЧП произошло на предприятии, расположенном в городе Вадодара в штате Гуджарат. Перед возгоранием на заводе прогремел взрыв. Все восемь пострадавших являются работниками предприятия.

Их госпитализировали, состояние троих рабочих врачи оценивают как тяжелое.

Как сообщили в пожарной службе города, 80% пожара удалось взять под контроль. Причина взрыва выясняется. Известно, что на фабрике имеется «большое количество легковоспламеняющихся химических веществ».

Очевидцы отмечают, что взрывы с места ЧП были слышны за несколько километров. Дым от пожара на территории завода, окутал расположенные рядом с предприятием жилые кварталы, пишет REGNUM.

Как сообщает RT, порядка 700 человек, проживающих в близости от завода, переместили в безопасные места.

Представители компании Deepak Nitrite, которой принадлежит предприятие, комментируя происшествие, заявили, что внимательно следят за ситуацией. Они отметили, что безопасность и благополучие всех сотрудников и окружающих людей являются для в данный момент главным приоритетом, сообщает телеканал «Звезда».

Как напоминает «Москва 24», в марте несколько человек стали жертвами пожара на химическом предприятии на севере Китая. Возгорание произошло на одном из объектов компании Baotou Steel. После тушения возгорания были обнаружены тела семи человек.

В мае в Москве производственное здание загорелось в столичном районе Москворечье-Сабурово. Площадь горения составила 100 кв. м.

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