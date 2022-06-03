Три человека погибли в результате стрельбы около американской церкви
Три человека, включая предполагаемого стрелка, погибли в результате стрельбы возле церкви города Эймса, штат Айова, США, сообщает местный телеканал WHO13 в четверг, 2 июня.
По данным телеканала, стрельба произошла около городской церкви Cornerstone Church около 19 часов. Офис шерифа округа сообщил, что два человека были убиты стрелком, сам стрелок тоже мертв.
Вечером в церкви проводилось мероприятие Salt Company, на котором ожидалось присутствие прихожан студенческого возраста.
Накануне, 1 июня, сразу в трех штатах произошли перестрелки: например, в городе Талса, Оклахома, в результате чего погибли как минимум четыре человека. До этого на школьном выпускном в Новом Орлеане от стрельбы пострадали три человека.