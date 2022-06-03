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Три человека погибли в результате стрельбы около американской церкви

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Фото: who13
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Три человека, включая предполагаемого стрелка, погибли в результате стрельбы возле церкви города Эймса, штат Айова, США, сообщает местный телеканал WHO13 в четверг, 2 июня.

По данным телеканала, стрельба произошла около городской церкви Cornerstone Church около 19 часов. Офис шерифа округа сообщил, что два человека были убиты стрелком, сам стрелок тоже мертв.

Вечером в церкви проводилось мероприятие Salt Company, на котором ожидалось присутствие прихожан студенческого возраста.

Накануне, 1 июня, сразу в трех штатах произошли перестрелки: например, в городе Талса, Оклахома, в результате чего погибли как минимум четыре человека. До этого на школьном выпускном в Новом Орлеане от стрельбы пострадали три человека.

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