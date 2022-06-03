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Politico: конгресс потребовал от Байдена отчет о расходовании $40 миллиардов для Украины

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Американские конгрессмены требуют от администрации президента США отчитаться о том, как расходуются выделенные на помощь Украине $40 млрд. Об этом в четверг, 2 июня, пишет Politico, ссылаясь на письмо, направленное в адрес Пентагона.

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Издание сообщает, что на Капитолийском холме опасаются, способен ли Пентагон отслеживать судьбу вооружений, поставляемых Киеву. Свою тревогу выказали как представители прогрессивной партии в лице сенатора-демократа Элизабет Уоррен, так и либертарианцы в лице сенатора-республиканца Рэнда Пола. Конгрессмены предупредили, что следующий пакет помощи Киеву может остаться без поддержки подавляющего большинства в конгрессе.

Член комитета по вооруженным силам, Уоррен в письме предупредила, что со стороны конгресса американцы ждут строгого надзора за миллиардами долларов, выделяемых Украине, а также полной отчетности со стороны министерства обороны, так как это «критически важно как для прошлых, так и для будущих запросов на финансирование».

В американском минобороны на это ответили, что «уверены» в способности украинских властей обращаться с американскими вооружениями, и заверили, что ведомство «привержено» прозрачности с общественностью и конгрессом в делах помощи в сфере обороны и безопасности.

2 июня постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, выступая на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, что Запад совершает военное преступление, наводняя Украину оружием. Он напомнил, что украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что поставки Киеву странами Запада современного вооружения лишь доставят больше страданий Украине, но не скажутся на спецоперации РФ по защите Донбасса.

Накануне президент США заявил, что Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи, который включает РСЗО HIMARS. Американский лидер отметил, что продолжит поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны наращивают военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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