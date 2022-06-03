Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон предупредил об угрозе для США вооружений России и Китая
Мир
Президент Байден поддержал расширение НАТО с учетом интересов всех союзников блока
Армия
Группировка сил ТОФ приступила к плановым учениям в дальней морской зоне
Мир
В США заявили о желании сохранить ограничения на ядерный арсенал РФ
Политика
В Совбезе РФ предупредили об ответных мерах на обстрел территории России из РСЗО США
Мир
В Нагорном Карабахе спрогнозировали развитие диалога с Азербайджаном
Армия
«Известия» передали оборудование детской больнице в ЛНР
Мир
Антонов спрогнозировал дестабилизацию экономики как результат санкций против РФ
Мир
В ЛНР заявили о мирных жителях в бомбоубежищах завода «Азот»
Мир
Швеция направит Украине ракеты и противотанковое оружие
Мир
Байден настоял на ужесточении контроля за оборотом оружия в противовес второй поправке

Недостаток чартеров привел к повышению цен на туры в Египет на 20-50%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пакетные туры в Египет по сравнению с февралем текущего года подорожали на 20–50%, рассказали «Известиям» представители туротрасли в пятницу, 3 июня.

Ставка на Красное: отдых в Египте на майские оказался дешевле Сочи
Как закрытие ряда южных аэропортов повлияло на цены на черноморских курортах

Стоимость недели отдыха в отеле «четыре звезды» с питанием «всё включено» в июне у туроператоров стартует примерно от 50 тыс. рублей на человека, в цену входят перелет, трансфер до отеля и страховка. В феврале аналогичный турпакет можно было приобрести за 40–43 тыс. рублей.

«Рост цен связан как с резкими колебаниями курсов валют, так и с ограниченным предложением на зарубежном рынке — спрос сейчас выше, чем предложение. Играет роль и дефицит авиарейсов. Из-за этого традиционно более дешевый в летний сезон отдых в Египте стал стоить дороже, чем весной и осенью», — отметили в пресс-службе туроператора Tez Tour.

До последнего времени в Египет россияне могли летать только на регулярных рейсах EgyptAir и чартерах Red Wings. С 28 мая новую чартерную программу запустила авиакомпания I Fly. Она совершает четыре рейса в неделю из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Это позволит перевозить дополнительно до 6,5 тыс. туристов в месяц.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Совсем заждались: как российских туристов встречают в Египте»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022