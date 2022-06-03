Недостаток чартеров привел к повышению цен на туры в Египет на 20-50%

Пакетные туры в Египет по сравнению с февралем текущего года подорожали на 20–50%, рассказали «Известиям» представители туротрасли в пятницу, 3 июня.

Стоимость недели отдыха в отеле «четыре звезды» с питанием «всё включено» в июне у туроператоров стартует примерно от 50 тыс. рублей на человека, в цену входят перелет, трансфер до отеля и страховка. В феврале аналогичный турпакет можно было приобрести за 40–43 тыс. рублей.

«Рост цен связан как с резкими колебаниями курсов валют, так и с ограниченным предложением на зарубежном рынке — спрос сейчас выше, чем предложение. Играет роль и дефицит авиарейсов. Из-за этого традиционно более дешевый в летний сезон отдых в Египте стал стоить дороже, чем весной и осенью», — отметили в пресс-службе туроператора Tez Tour.

До последнего времени в Египет россияне могли летать только на регулярных рейсах EgyptAir и чартерах Red Wings. С 28 мая новую чартерную программу запустила авиакомпания I Fly. Она совершает четыре рейса в неделю из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Это позволит перевозить дополнительно до 6,5 тыс. туристов в месяц.

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