Стали известны подробности о застреленном в центре Москвы предпринимателе

Стали известны некоторые факты биографии убитого 2 июня в центре Москвы бизнесмена Оганеса Камаряна.

По информации «Известий», в 2013 году предприниматель, находясь в Армении, пытался организовать заказное убийство своего оппонента — Рафика Мадояна. Камарян готов был выложить за слежку за ним $1 тыс. в месяц, а за «работу» киллера обещал $500 тыс. и дом в Испании. Но его преступный план был раскрыт полицейскими, а сам бизнесмен объявлен в розыск. В Армении ему грозило до 20 лет лишения свободы. К его розыску подключился Интерпол.

При этом Мадоян, на которого готовилось покушение, входил в ближайшее окружение криминального авторитета Аслана Усояна, более известного как Дед Хасан. До 2013 года Хасан возглавлял один из двух самых могущественных криминальных кланов в России. В 2013 году его застрелил снайпер.

Вечером 2 июня Камаряна застрелили возле ресторана «Сейджи» на Комсомольском проспекте. По данным источника «Известий», убийство было заказным. Киллер поджидал бизнесмена у ресторана, и когда тот вместе со своей 22-летней спутницей Екатериной Поповой покинул заведение, злоумышленник трижды выстрелил в предпринимателя из пистолета с глушителем и скрылся. От полученных ранений Камарян скончался.

В настоящий момент оперативники ведут розыск убийцы бизнесмена. На вид ему 25–30 лет, рост 175–178, был одет в черную кофту или куртку, синие джинсы и черные ботинки, на голове у преступника была белая панама. Как отметил источник «Известий», парень выглядит «как тинейджер».

Заведено уголовное дело. Не исключено, что с Камаряном могли расправиться из-за бизнеса. Но есть и другая версия: сам коммерсант уже был замешан в криминальных историях.