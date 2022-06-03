В Германии назвали «дырявым» пакет санкций ЕС против России

Запрет на экспорт российской нефти танкерами, в том числе касательно страхования судов, не позволит Евросоюзу заблокировать поставки энергоресурса из страны. Об этом говорится в статье Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованной в четверг, 2 июня.

Из-за того, что у России есть два пути обхода очередного пакета санкций ЕС, автор статьи называет его «дырявым» и отмечает, что РФ продолжит продавать нефть по трубопроводам. Дело в том, что запрет на поставки энергоресурса по морю не решит задачу полной остановки экспорта из страны.

Представитель страховой компании Lloyd’s в Германии Ян Блюменталь заявил, что в отличие от западных стран, остальные государства, через которые Россия сможет обойти санкционные ограничения, не будут придерживаться курса рестрикций.

Издание также пишет, что Еврокомиссия планировала ввести запрет на перевозку российской нефти судами под флагом стран — членов Евросоюза не только в Европу, но и в третьи страны, а также перестраховывать танкеры от экологических катастроф и другого ущерба. Против подобных мер выступили Греция, Кипр и Мальта, которые владеют крупнейшим флотом таких судов. Они не дали ЕК ввести эту меру.

Еще одним способом обойти антироссийские санкции в FAZ назвали смешивание нефти из России с сырьем из других стран. Это позволило бы указать в качестве поставщика другое государство. Таким способом действовал Иран. России же, по данным издания, такую схему помогает реализовать Греция, в чьих портах якобы происходит смешивание топлива.

Послы стран Евросоюза утвердили текст юридических документов по новым санкциям против России 2 июня. Шестой пакет рестрикций ЕС предусматривает отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти, перевозимой по морю. ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, попадающих под санкции.

Согласование шестого пакета санкций стало самым долгим за всё время. Страны ЕС не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть. В итоге 18 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о блокировке нового пакета антироссийских санкций.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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