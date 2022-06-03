Российские перестраховщики стали переходить в дружественные страны

В условиях санкций российские страховые компании практически не могут перестраховывать риски в западных странах, рассказал «Известиям» в пятницу, 3 июня, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Частично проблему решили за счет передачи рисков в Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК), однако страховщики ищут и другие варианты. Один из них — заключение договоров с организациями из дружественных стран.

По словам Юргенса, для страхового рынка сохраняются и другие сложности — «заморозка» евробондов и проблемы с валютными переводами.

При перестраховании в недружественных странах выросла вероятность отказа в возмещении со стороны международных страховщиков или банков, считают в Центробанке. Участники рынка сообщили, что ищут альтернативные варианты перестрахования в странах СНГ и Азии из дружественных государств.

Компания «Согласие» уже предоставила ВСС перечень компаний, с которыми рассматривает работу, однако переговоры находятся на начальной стадии, рассказал представитель организации. Он добавил: сложность заключается в недостаточных возможностях перестрахования рисков стран СНГ, отзыве рейтингов у многих отечественных компаний, а также проблемах с расчетами.

Международные перестраховщики, находясь под давлением, или по своей воле, в одностороннем порядке прекращают действие договоров, отметил руководитель юридической службы страхового маркетплейса «Страховка.Ру» Антон Алферов.

При этом концентрация рисков в России может быть опасна, считает старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина. По ее мнению, частичной альтернативой могут стать рынки стран Азии и Южной Америки.

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«Зажаты в риски: перестраховщики ищут новых партнеров в СНГ и Азии»