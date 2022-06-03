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Тело убитого бизнесмена в центре Москвы увезли с места происшествия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Тело застреленного наемным убийцей 2 июня в центре Москвы предпринимателя Оганеса Камаряна увезли с места преступления. Соответствующие кадры появились в распоряжении «Известий» в пятницу, 3 июня.

На записи видно, как носилки с прикрытым телом жертвы помещают в машину скорой помощи.

Убийство Оганеса Камаряна произошло 2 июня на Комсомольском проспекте в Москве. По нашим данным, поджидавший бизнесмена 25-летний киллер подошел к Камаряну сзади и несколько раз выстрелил ему в голову из пистолета с глушителем. В момент преступления бизнесмен был вместе со своей 22-летней спутницей Екатериной П. Тогда же опубликовали портрет потерпевшего и видео с моментом убийства Камаряна.

В тот же день стало известно, что предприниматель готовил заказное убийство конкурента. 62-летний предприниматель пытался «заказать» в 2013 году в Армении некоего Мадояна, пообещав исполнителю дом в Испании и денежное вознаграждение в $500 тыс.

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