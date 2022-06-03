В Москве наградили победителей конкурса «Лига лекторов»

В Москве в четверг, 2 июня, прошла церемония награждения победителей конкурса «Лига лекторов».

Финал прошел 1 июня, до него дошли лишь 100 человек из 5 тыс. Каждый из них должен был вживую прочесть 20-минутную лекцию перед аудиторией одного из столичных вузов. 50 лучших выбирали зрители — как реальные, так и те, кто смотрел конкурс онлайн.

«Есть какие-то вещи, которые передаются только от человека к человеку. Каждый из вас, выступая со своими лекциями — вы же не только знания передаете, вы показываете личный пример, являетесь образцом для подражания. <...> Здесь нужно не просто передать сумму знаний, нужно суметь увлечь», — обратился к участникам первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Главной наградой для победителей стал символ лектора российского общества «Знание» — куб из редкой горной породы, шунгита, весом 2,5 кг. Кроме того, им предоставлена возможность читать лекции на лучших площадках России в рамках мероприятий общества.

Ранее, с 17 по 19 мая, в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Подмосковье прошел федеральный просветительский марафон «Новые горизонты», организованный российским обществом «Знание». Он также был доступен в режиме онлайн всем жителям страны. На пяти площадках марафона собралось более 12 тыс. молодых людей, а параллельные онлайн-трансляции из студий в разных городах набрали за три дня свыше 120 млн просмотров. Благодаря выступлениям более 200 выдающихся лекторов и наставников участники марафона смогли углубиться в подлинную российскую историю в контексте прошлого и будущего, осознать роль России в мире и перспективы, которые открываются перед россиянами в социальной сфере, бизнесе и предпринимательстве.