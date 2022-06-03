Засевшим в Авдеевке боевикам напомнили о сдавшихся в плен с «Азовстали»

Корреспондент «Известий» Семен Еремин 3 июня побывал на передовой в районе Авдеевки, где силы Донецкой Народной Республики (ДНР) отразили сразу две попытки прорыва украинских боевиков, и показал, какие неожиданные методы донецкие бойцы используют, чтобы сломить противника.

Бойцы Народной милиции ДНР используют портативные звуковые колонки, которые помогают им в агитации украинских боевиков прекратить сопротивление. Задача разместить ее нетривиальна — это нужно сделать как можно ближе к позициям противника, чтобы записи было слышно как можно громче, но при этом чтобы саму колонку было видно как можно меньше.

Боец немало рисковал, ставя колонку в зоне прямого прострела. Теперь радикалы будут слышать агитацию: «20 мая завершилась сдача в плен разбитых под Мариуполем украинских соединений… Каждые семь секунд погибает один украинский солдат, Донбасс — ваша братская могила».

Командир интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным «Батя» считает агитацию уместной именно сейчас. После сдачи в плен неонацистов на заводе «Азовсталь» наступление на радикалов стало идти быстрее. Для адекватных украинцев окно возможностей всё еще открыто, сдающихся принимают с воинским уважением, как положено, подчеркивают в бригаде. Что же касается упорствующих — как в свое время освободили Мариуполь, так вскоре очистят от радикалов и Авдеевку.

2 июня Народная милиция ДНР сообщила о том, что ее силам удалось предотвратить прорыв украинских националистов у Верхнеторецкого. В ходе боестолкновения украинская армия потеряла два танка Т-64, две БМП и до 30 националистов. Кроме того, союзными силами были подавлены огневые точки противника у Красногоровки.

Ранее в четверг стало известно, что силы ДНР подавили попытки прорыва украинских войск в районе Авдеевки и Новомихайловки. По словам замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, противник понес большие потери на этих направлениях.

По его словам, при неудачных попытках прорыва в Авдеевке украинские боевики потеряли порядка 70 человек убитыми и три танка. При этом во время попытки прорыва в районе Новомихайловки были ликвидированы 15 украинских военных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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