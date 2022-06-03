«112»: убитым в центре Москвы оказался 62-летний бизнесмен Камарян
Мужчина, убитый в центре Москвы вечером, 2 июня, оказался бизнесменом Оганесом Камаряном.
По предварительной информации, Камарян был застрелен из пистолета с глушителем. Источник «Известий» сообщил, что правоохранители ищут 25-летнего мужчину, который похож «на тинейджера».
Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова рассказала, что тело мужчины 1960 года рождения обнаружили во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте.
«Следственным управлением по Центральному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)», — рассказала Иванова.
Инцидент со стрельбой произошел в четверг, 2 июня, на Комсомольском проспекте в Москве. По нашим данным, застреленного Камаряна поджидал киллер: 25-летний мужчина подбежал к жертве со спины и совершил несколько выстрелов из пистолета с глушителем. Камарян в тот момент находился со своей 22-летней спутницей.
Известно также, что в 2013 году в Армении убитый сам пытался организовать заказное убийство конкурента по бизнесу. Тогда местные правоохранители предотвратили преступление, а Камаряна объявили в розыск.
«Известия» также опубликовали видео, на котором запечатлен момент убийства.