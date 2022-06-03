Синоптики рассказали о погоде в московском регионе 3 июня
Облачная погода с кратковременными дождями и грозами ожидается в московском регионе в пятницу, 3 июня, сообщает Гидрометцентр России.
Днем в Москве воздух прогреется до +21…+23 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов.
В Московской области синоптики прогнозируют днем от +20 до +256 градусов, в ночное время +8…+13 градусов.
Ветер ожидается западный со скоростью 5–10 м/с, с порывами до 15 м/с.
Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.
1 июня ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что теплое лето в России станет компенсацией за холодную весну. В Средней полосе России лето будет теплым и умеренно влажным. Температурный режим ожидается близким к своей климатической норме.
Также в первый день лета научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в июне жителей страны ждет теплая погода.
Однако предупредил: следует быть готовыми к переменам, поскольку в последние годы «длительные дождливые периоды сменяются также длительными очень жаркими периодами».