Минторг США расширил экспортные ограничения в отношении России

Министерство торговли США ввело дополнительные ограничения на экспорт товаров двойного назначения для 70 компаний из России и Беларуси. Соответствующий документ появился в Федеральном регистре США 2 июня.

В тот же день минторг США опубликовал список попавших под санкции граждан и компаний России и Белоруссии. Как уточняется в публикации американского ведомства, под ограничения попали более 70 человек.

Тогда же минфин США ввел санкции против 17 россиян, среди которых есть бизнесмены и представители власти, в том числе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, совладелец «Северстали» Алексей Мордашов, министр экономического развития России Максим Решетников и другие. Также ограничительные меры были введены в отношении нескольких организаций.

4 мая президент России Владимир Путин подписал указ о специальных ответных экономических мерах против недружественных стран. Согласно указу, вводится запрет на совершение сделок и исполнение обязательств перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России. В пользу таких лиц ограничен вывоз сырья и продукции из страны. Также запрещается осуществлять финансовые операции, если лица, находящиеся под санкциями, получат от них выгоду.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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