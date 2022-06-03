Основатель партии «Яблоко» Явлинский улетел в Лондон

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский улетел в Лондон в отпуск и планирует вернуться в Россию через две недели. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили «Известиям» в пресс-службе политической партии.

Ранее стало известно, что Явлинский улетел в Лондон с пересадкой в Дубае. Сам политик на сообщения о своем отъезде из России процитировал актера и поэта Владимира Высоцкого, сказав: «Не волнуйтесь — я не уехал. И не надейтесь — не уеду!»

Также 2 июня стало известно, что Россию покинул лидер Партии народной свободы («Парнас») Михаил Касьянов. Член политсовета партии Константин Мерзликин предположил, что Касьянов уехал по личным причинам.

5 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс находится за границей, в России он не работает. В тот же день в СМИ появились публикации о том, что Чубайс вместе с женой Авдотьей Смирновой был замечен в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. До этого, 21 апреля, стало известно, что Чубайс покинул составы советов директоров АФК «Система» и ее портфельной компании АО «Электрозавод».

За последние месяцы из России уехал ряд знаменитостей, общественных и политических деятелей. В ответ на это певец и музыкант, основатель рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров предположил, что уехавшие артисты представляют себя новой волной русской эмиграции и думают, что только в других странах смогут реализовать себя как личности.