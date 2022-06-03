Опубликовано фото убитого в Москве бизнесмена

В распоряжении «Известий» появилась фотография Оганеса Камаряна, застреленного в центре Москвы 2 июня.

Инцидент со стрельбой произошел в четверг, 2 июня, на Комсомольском проспекте в Москве. По нашим данным, застреленного Камаряна поджидал киллер: 25-летний мужчина подбежал к жертве со спины и совершил несколько выстрелов из пистолета с глушителем. Камарян в тот момент находился со своей 22-летней спутницей.

Известно также, что в 2013 году в Армении убитый сам пытался организовать заказное убийство конкурента по бизнесу. Тогда местные правоохранители предотвратили преступление, а Камаряна объявили в розыск.

«Известия» также опубликовали видео с моментом убийства предпринимателя.