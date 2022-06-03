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Захарова подарила Вовану и Лексусу АТС-1 правительственной связи

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подарила телефон правительственной связи звездам интернета — пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, известным как Вован и Лексус. Это произошло на церемонии вручения Первой Национальной премии интернет-контента в четверг, 2 июня.

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Российские пранкеры получили международную известность после звонка экс-президенту США Джорджу Бушу — младшему. За громкие разоблачения ради защиты общественных ценностей Вован и Лексус были отмечены престижной наградой в номинации «Мир должен знать» Национальной премии интернет-контента.

«МИД был бы не МИД, если бы пришли с пустыми руками. Вы покорили телефоны многих политиков и видных деятелей. Я вам принесла телефон правительственной связи», — сказала Захарова, выступая на церемонии вручения премии.

Телефон АТС-1 — без циферблата и кнопок. Дозвониться по нему будет сложно, но Вован и Лексус обещали разобраться. А Мария Захарова ответила, что будет ждать звонка.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Родные просмотры: кто получил Национальную премию интернет-контента»

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