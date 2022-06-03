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США обосновали ролью Захаровой в правительстве введение санкций в отношении дипломата

Госдеп США объяснил санкции против представителя МИД Захаровой ее ролью в правительстве РФ
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Фото: TASS/URA.RU/EDUARD KORNIYENKO
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Введение санкций в отношении официального представителя российского МИД Марии Захаровой обусловлено ролью дипломата в правительстве России. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

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По ее оценкам, западные страны исчерпали возможности войны ограничений

«Это лицо оказалось под санкциями не из-за ее конкретной роли, а потому что она высокопоставленная фигура в российском правительстве. Как вы знаете, мы применяем санкции к высокопоставленным фигурам в российском правительстве, и пресс-секретарь была включена в последний раунд», — рассказал представитель американского ведомства в ходе брифинга.

«Исчерпывающе», — таким образом Мария Захарова прокомментировала объяснение Прайса в своем Telegram-канале.

Ранее в тот же день минфин США ввел санкции против 17 россиян, среди которых есть бизнесмены и представители власти, в том числе Захарова, совладелец «Северстали» Алексей Мордашов, министр экономического развития России Максим Решетников и другие. Также ограничительные меры были введены в отношении нескольких организаций.

Комментируя свое присутствие в санкционном списке, Захарова отметила, что была уверена, что и так давно находится в этом перечне. При этом она уточнила, что у нее нет зарубежных счетов и недвижимости. Она назвала такое решение американского ведомства очередным перформансом западных партнеров.

4 мая президент России Владимир Путин подписал указ о специальных ответных экономических мерах против недружественных стран. Согласно указу, вводится запрет на совершение сделок и исполнение обязательств перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России. В пользу таких лиц ограничен вывоз сырья и продукции из страны. Также запрещается осуществлять финансовые операции, если лица, находящиеся под санкциями, получат от них выгоду.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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