Небензя заявил о готовности обеспечить безопасный вывоз зерна с Украины

Россия готова помочь с организацией гуманитарных коридоров для вывоза зерна из портов Украины в случае, если будет разминирована северо-западная акватория Черного моря. Такое заявление сделал 2 июня постпред России при ООН Василий Небензя.

Он подчеркнул, что Россия сможет обеспечить безопасный проход судов только после того, как киевские власти разминируют свои порты, и обратил внимание на то, что Россия не минировала акваторию возле украинских портов.

«Что касается украинцев, то пусть сперва разминируют свои порты. Мы готовы обеспечить безопасный проход, но прежде они должны разминировать — это их мины, а не наши», — приводит слова Небензи «Газета.Ru».

По итогам переговоров представители Турции, России, Украины и ООН разработали дорожную карту по налаживанию «зернового коридора», который по задумке должен снять риск глобального продовольственного кризиса.

1 июня глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Анкара поможет в разминировании украинских портов, где находится экспортное украинское зерно.

Как отметил министр, разминирования выходов из портов необходимо добиться от Киева. По его словам, Россия принимает меры для свободного вывоза украинского зерна уже больше месяца.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в конце мая также подтвердил, что выходу судов с зерном из украинских портов препятствуют мины, установленные Киевом.

Ранее, 28 мая, испанская газета Pais со ссылкой на источники сообщила, что страны Евросоюза рассматривают возможность начала военно-морской миссии для вывоза зерна с Украины. Отмечалось, что ЕС готов мобилизовать ресурсы для вывоза зерна, речь идет о порте Одессы. Одна из задач миссии — открытие европейским судам прохода в порт.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, это необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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