Движение по Ленинградскому шоссе восстановлено после ДТП с автобусом
Автомобильное движение по Ленинградскому шоссе из подмосковных Химок в сторону Москвы полностью восстановлено после ДТП с автобусом, сообщил департамент транспорта столицы вечером 2 июня.
«Движение на Ленинградском шоссе в Химках полностью восстановлено», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Затруднение движения по трассе вечером четверга было вызвано аварией в районе 22 км трассы. Автобус с пассажирами врезался в остановку. По предварительной версии, водителю стало плохо, он потерял сознание за рулем.
Ожидавшие транспорт на остановке люди не пострадали. За медпомощью обратились пассажиры автобуса. По последним данным, их число достигло 21 человека, более 10 из них были госпитализированы.
Следователи подмосковного управления СК проводят проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.