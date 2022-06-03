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Силовые структуры РФ будут наращивать сотрудничество в сфере киберпреступлений

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Между профильными подразделениями российских силовых структур будет продолжаться расширение сотрудничества для борьбы с киберпреступниками. Об этом сообщили в аппарате Совета безопасности РФ.

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«Отдельное внимание Совет безопасности уделяет мероприятиям, направленным на борьбу с использованием информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. В связи с этим развивается сотрудничество между специализированными следственными подразделениями и оперативными службами правоохранительных органов при расследовании компьютерных преступлений», — приводит ТАСС слова представителя Совбеза.

В числе приоритетных направлений работы в ведомстве назвали обеспечение общественно-политической стабильности в стране, безопасность массовых мероприятий, противодействие экстремизму и борьбу с незаконным оборотом оружия и наркотических веществ.

В аппарате Совбеза также подчеркнули важность обеспечения безопасности в пограничной и миграционной сферах, а также совершенствование работы спецслужб.

3 июня 2022 года Совету безопасности России исполняется 30 лет. Секретарь Совбеза Николай Патрушев рассказал, что Значимым итогом работы стала подготовка новой редакции Стратегии национальной безопасности, которая была утверждена президентом РФ в июле 2021 года.

27 мая в «Лаборатории Касперского» перечислили самые опасные для россиян мобильные угрозы 2022 года. Больше всего пользователям мобильных устройств досаждали мошеннические приложения и вирусы «трояны-вымогатели», которые закрывают доступ к файлам жертвы и затем требуют выкуп за разблокировку.

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