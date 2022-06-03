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Российский ракетчик уничтожил БПЛА и МиГ-29 противника в ходе спецоперации

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Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко
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Минобороны РФ в пятницу, 3 июня, назвало имена новых российских героев, отличившихся в ходе проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса.

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Позиции батальонно-тактической группы, в состав которых входил зенитный ракетный взвод, возглавляемый старшим лейтенантом Антоном Павловым, подверглись внезапному нападению украинских националистов. Завязался бой. Российские подразделения были атакованы вражеским самолетом МиГ-29 и ударными беспилотниками. Антон немедленно приступил к отражению воздушного нападения противника, в результате чего были уничтожены вражеские истребитель и два Bayraktar TB-2. Мужество и профессионализм офицера позволили сохранить жизнь боевых товарищей и не допустить нанесения авиационных ударов по живой силе и технике российской группировки войск.

Пулеметчик бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, матрос Кирилл Бурковцев, вытесняя вооруженные формирования украинских националистов из населенного пункта, получил ранение от разорвавшегося минометного снаряда. Матрос самостоятельно оказал себе первую помощь и в ходе боя уничтожил кочующий минометный расчет врага и более пяти боевиков. Лишенный минометной поддержки противник вынужден был отступить, что позволило российским морпехам закрепиться в заданном районе и продолжить стремительное наступление.

Взвод под командованием старшего лейтенанта Михаила Иванникова выполнял задачу по удержанию понтонной переправы через реку вблизи одного из населенных пунктов. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку отбить стратегический объект и атаковали позиции российских военнослужащих. Взвод Иванникова отразил две атаки значительно превосходящего числом противника. Было уничтожено два танка и три БМП противника, а также до 20 боевиков. В результате националисты не смогли прорваться к переправе.

Накануне оборонное ведомство сообщило, как в результате решительных действий ефрейтора Ивана Зубова, действовавшего в составе зенитного ракетного расчета, были уничтожены две воздушные цели противника — самолеты СУ-25 и СУ-24. Это позволило не допустить нанесения авиационных ударов по живой силе и технике российских подразделений.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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