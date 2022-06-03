Власти разработали нововведения для снижения цен на продукты и авто

Минстрой обновил правила строительства предприятий пищевой промышленности, автопрома и других, что приведет к снижению их затрат, и, как следствие, цен на продукцию. Об этом «Известиям» в пятницу, 3 июня, сообщили в министерстве.

Ведомство уточнило требования свода правил СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий)» (СП 18). Актуализированный свод правил сократит неэффективные издержки при строительстве.

«При организации нового производства можно будет сэкономить на стоимости земли. Возможно уменьшение себестоимости строительства за счет увеличения плотности застройки. Ожидается, что это может способствовать уменьшению стоимости выпускаемой продукции», — подчеркнули в ведомстве.

СП 18 применяется при проектировании таких объектов: пищевая промышленность, автопром, нефтяные и газовые производства, приборостроение, ремонт техники, услуги по обслуживанию и ремонту транспортных средств, радиоэлектронная промышленность, легкая промышленность, и др., рассказали в Минстрое.

По данным ведомства, за счет оптимизации проектных решений (состав помещений, размещение инженерного оборудования, повышение энергосберегающих характеристик здания) стоимость строительства может сократиться в пределах 10%.

Благодаря уменьшению площадей производств, на освободившихся землях в городах можно будет организовывать новые предприятиях. Так будут появляться новые рабочие места, сказали в Минстрое.

«Можно перепрофилировать территорию и под совсем другие функции, дефицит которых зафиксирован в генеральном плане (детские сады, школы, котельные и т.д.)», — отметили там.

Кроме того, территория населенного пункта станет более проницаемой: можно будет построить новые участки улично-дорожной сети, которые соединят по кратчайшему расстоянию районы города, тем самым снизив перепробеги автомобилей, уверены в ведомстве.

«Актуализация документа проведена с учетом результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также экспертизы повторяющихся положений специальных техусловий. Обновленный документ обеспечит сокращение стоимости строительства за счет исключения необходимости разработки специальных технических условий (СТУ) и, кроме того, позволит повысить эффективность принимаемых проектных решений по планировочной организации земельных участков производственных объектов», — рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

Работа по изменению свода правил была организована в плотном взаимодействии с профессиональным сообществом, добавил и.о. директора ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин. Для этого в прошлом году на базе ФАУ «ФЦС» были созданы 13 специальных рабочих групп (РГ), в которые входят представители отраслевых государственных и коммерческих организаций, уточнил он.

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