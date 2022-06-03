Реклама
Прямой эфир

Власти разработали нововведения для снижения цен на продукты и авто

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минстрой обновил правила строительства предприятий пищевой промышленности, автопрома и других, что приведет к снижению их затрат, и, как следствие, цен на продукцию. Об этом «Известиям» в пятницу, 3 июня, сообщили в министерстве.

Семимильными домами: в Госдуме нашли способ ускорить строительство жилья
Снизятся ли цены на квартиры благодаря новым правилам

Ведомство уточнило требования свода правил СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий)» (СП 18). Актуализированный свод правил сократит неэффективные издержки при строительстве.

«При организации нового производства можно будет сэкономить на стоимости земли. Возможно уменьшение себестоимости строительства за счет увеличения плотности застройки. Ожидается, что это может способствовать уменьшению стоимости выпускаемой продукции», — подчеркнули в ведомстве.

СП 18 применяется при проектировании таких объектов: пищевая промышленность, автопром, нефтяные и газовые производства, приборостроение, ремонт техники, услуги по обслуживанию и ремонту транспортных средств, радиоэлектронная промышленность, легкая промышленность, и др., рассказали в Минстрое.

По данным ведомства, за счет оптимизации проектных решений (состав помещений, размещение инженерного оборудования, повышение энергосберегающих характеристик здания) стоимость строительства может сократиться в пределах 10%.

Благодаря уменьшению площадей производств, на освободившихся землях в городах можно будет организовывать новые предприятиях. Так будут появляться новые рабочие места, сказали в Минстрое.

«Можно перепрофилировать территорию и под совсем другие функции, дефицит которых зафиксирован в генеральном плане (детские сады, школы, котельные и т.д.)», — отметили там.

Кроме того, территория населенного пункта станет более проницаемой: можно будет построить новые участки улично-дорожной сети, которые соединят по кратчайшему расстоянию районы города, тем самым снизив перепробеги автомобилей, уверены в ведомстве.

«Актуализация документа проведена с учетом результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также экспертизы повторяющихся положений специальных техусловий. Обновленный документ обеспечит сокращение стоимости строительства за счет исключения необходимости разработки специальных технических условий (СТУ) и, кроме того, позволит повысить эффективность принимаемых проектных решений по планировочной организации земельных участков производственных объектов», — рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

Работа по изменению свода правил была организована в плотном взаимодействии с профессиональным сообществом, добавил и.о. директора ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин. Для этого в прошлом году на базе ФАУ «ФЦС» были созданы 13 специальных рабочих групп (РГ), в которые входят представители отраслевых государственных и коммерческих организаций, уточнил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в 9:00 3 июня:

«Указать класс: при продаже жилья обяжут информировать о стоимости ЖКУ»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022