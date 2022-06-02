Пожилая жительница Орла перевела мошенникам 200 тысяч рублей

Жительница Орла 1933 года рождения перевела мошенникам 200 тыс. рублей. Об этом в четверг, 2 июня, пишет infoorel.ru со ссылкой на ОП № 2 управления МВД России по Заводскому району города, куда обратилась потерпевшая.

По словам женщины, ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП, в котором пострадали люди. Мужчина заявил, что требуется крупная сумма денег, чтобы «всё уладить». Пенсионерка выполнила все его инструкции. Только позже женщина узнала, что дочь не попадала в аварию. Женщина поняла, что ее обманули мошенники, и обратилась в полицию

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Правоохранители начали поиск подозреваемого.

Еще одной жертвой дистанционного обмана стала жительница Вышневолоцкого округа. В феврале она увидела рекламу с предложением заработка на бирже. До мая женщина осуществляла переводы на счета, которые продиктовали мошенники. Когда потерпевшая решила вывести деньги, злоумышленники перестали выходить на связь.