Число пострадавших при ДТП на Ленинградском шоссе достигло 21 человека

Число пострадавших при аварии с автобусом, который въехал в остановку на Ленинградском шоссе в подмосковных Химках, возросло до 21 человека, о чем стало известно в четверг, 2 июня.

По информации представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольги Врадий, на 22-м км Ленинградского шоссе (владение 16) по направлению в область водителю автобуса 1966 года рождения стало плохо. Он потерял сознание и въехал в остановку, сообщила она ТАСС.

На остановке никто не пострадал. В салоне автобуса №851 на момент аварии находились 20 человек. В результате ДТП пострадали 16 человек, из них 13 были доставлены в Химкинскую городскую больницу.

Позднее стало известно об увеличении числа пострадавших до 21 человека. РЕН ТВ опубликовал список имен пострадавших пассажиров.

Следователи подмосковного управления СК проводят проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Авария произошла вечером четверга, когда автобус с пассажирами врезался в остановку. По предварительной версии, водителю стало плохо, он потерял сознание за рулем.