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Подержанные машины дешевеют второй месяц подряд

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Снижение цен на подержанные машины фиксируется в РФ второй месяц подряд. Об этом свидетельствуют данные автоэкспертов сайта Дром. Исследование есть в распоряжении «Известий».

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По данным специалистов, в апреле текущего года подержанные автомобили подешевели на 16% к уровню марта. Эта тенденция продолжилась и в мае.

«Спрос на машины не растет, и продавцы, которые заинтересованы быстрее продать авто, вынужденно снижают цены», — прокомментировал ситуацию аналитик автомобильного сайта Алексей Гришин.

По его словам, тенденция на снижение стоимости может продлиться, так как в отпускной сезон продажи авто всегда идут на спад.

В среднем цена на подержанные машины в России в мае упали на 12% относительно прошлого месяца. Таким образом, средняя стоимость на автомобиль в мае составляла 851 тыс. рублей.

Больше всего в цене упали машины, которые стоят более 2 млн. рублей. Например, подержанный Mercedes за майский месяц подешевел в среднем на 100-250 тыс. рублей.

Однако в тоже время популярность обрели «Лада Приора», Toyota Corolla и «Лада Гранта». А подешевели они за май в среднем на 6-7%. При этом, с января текущего года, в целом стоимость подержанных легковых машин поднялась на 5%.

Ранее, в апреле, сообщалось, что на фоне девальвации и приостановки поставок в России выросла стоимость новых автомобилей. Их цена в среднем выросла на 40% за март.

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