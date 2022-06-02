Кириенко рассказал об очных этапах третьего сезона «Лиги лекторов»

В третьем сезоне конкурса «Лига лекторов», нацеленного на поиск, отбор и выявление талантливых лекторов, профессионалов из различных областей знаний, очные этапы пройдут в каждом регионе. Об этом 2 июня сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на подведении итогов конкурса.

«Интерес к «Лиге лекторов» растет, это здорово, потому что это значит, что растет авторитет людей, которые занимаются просвещением. Одно из решений [заключается] в том, что в третьем сезоне очные этапы будут в каждом регионе, уже не по округам, а в каждом из 85 регионов будет свой очный полуфинал, по итогам которого финалисты будут съезжаться на финал в Москву», — рассказал он.

По словам Кириенко, в рамках «Лиги лекторов» был очень полезен опыт наставничества победителей предыдущих сезонов над участниками следующих. Он сказал, что такой опыт будет применяться и в новом треке школьного конкурса.

«Точно по отношению к школьной «Лиге лекторов» взрослые победители смогут быть наставниками у конкурсантов молодых. И это крайне правильная вещь», — отметил он.

Кроме того, Кириенко добавил, что уроки «Школы лекторов» общества «Знание» будут доступны не только победителям и участникам конкурса, но и практически всем желающим.

2 июня состоялось награждение победителей «Лиги лекторов». Финал конкурса прошел 31 мая.

19 мая в Государственную думу внесли законопроект о российском движении молодежи и детей «Большая перемена». В пояснительной записке сообщалось, что целями движения являются содействие проведению государственной политики по вопросам детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профориентации, организации досуга, создание среды для их самореализации, а также подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе.

В каждом субъекте РФ будут сформированы региональные отделения, а в муниципальных образованиях — местные, именно они войдут в структуру самого движения.

В тот же день Кириенко заявил, что идеологию нового российского движения «Большая перемена» определят сами дети, взрослые им будут помогать. По его словам, подписи под внесенным в Госдуму проектом закона о движении детей и молодежи «Большая перемена» поставили представители всех партий.