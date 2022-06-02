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В Белоруссии смогли снизить цены на китайские автомобили

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Фото: ТАСС/EPA/Maxim Shipenkov
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После анализа ситуации цены на автомобили Belgee в Белоруссии снижены. Об этом заявил в четверг, 2 июня, белорусский государственный деятель, председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов, передает БЕЛТА.

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СЗАО «Белджи» — белорусско-китайское совместное предприятие по сборке китайских легковых автомобилей Geely.

«Цены на отечественные автомобили снижены с сегодняшнего дня. Этот вопрос и дальше будет оставаться в поле зрения Комитета госконтроля. Резервы стоимости отечественной продукции должны изыскиваться постоянно, и не только в сегменте автопрома», — заявил он.

По его словам, в марте на заводе Belgee приняли решение повысить цены на автомобили, в частности из-за колебаний курса.

«Сейчас ситуация на валютном рынке принципиально изменилась. Белорусский рубль значительно укрепился к иностранным валютам», — подчеркнул Герасимов.

В результате укрепления белорусского рубля завод Belgee и белорусское министерство промышленности провели корректировку стоимости автомобилей, «в том числе за счет уменьшения рентабельности как самого завода, так и прибыли его сбыточных организаций-дилеров».

Отмечается, что после анализа ситуации цены на автомобили Belgee снижены на 15%. Работа в этом направлении продолжится.

Ранее в этот день была озвучена примерная стоимость новой Lada Granta упрощенной комплектации. Стоимость машины составит от 640 тыс. рублей. При благополучном развитии ситуации на заводе не исключают также и восстановления во второй половине июня сборки моделей Lada Niva и Lada Largus.

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