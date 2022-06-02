Боевики Украины оборудовали огневые позиции в школах ДНР и Харьковской области

Украинские националисты оборудовали огневые позиции в школах Бахмута и Яковлевки Донецкой Народной Республики (ДНР), а также в одном из учебных заведений Харьковской области. Об этом сообщил в четверг, 2 июня, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Бахмуте в зданиях школ № 3 и № 4 националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающих территориях размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО (реактивные системы залпового огня. — Ред.), в помещениях данных учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов», — сказал Мизинцев.

По словам генерал-полковника, в подвале школы № 2 Яковлевки размещен склад боеприпасов украинских националистов, а на ее территории — тяжелое вооружение. Также подразделения боевиков были дислоцированы в учебном заведении Харьковской области.

До этого, 31 мая, украинские боевики обстреляли территорию школы в поселке Еленовка. Повреждения также получил один дом. 30 мая еще две школы и гимназия были повреждены в Донецке в результате обстрела. Как пояснил мэр города Алексей Кулемзин, повреждения получили классическая гуманитарная гимназия, а также школы № 5 и № 22. В результате обстрела шесть человек погибли, и 14 были ранены. Среди погибших — подросток 2009 года рождения.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обстрел школ Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) возмутителен. Он подчеркнул, что именно с этим и борются российские военные в рамках спецоперации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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