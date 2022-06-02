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Прокуратура проконтролирует проверку ДТП с автобусом на Ленинградском шоссе

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Столичная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств аварии с участием автобуса на 22-м км Ленинградского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в четверг, 2 июня.

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«Прокуратура Москвы контролирует установление органами ГИБДД всех обстоятельств ДТП на 22-м км Ленинградского шоссе», — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение.

Ранее в этот день в ГАИ подтвердили информацию о 13 пострадавших, все они являлись пассажирами автобуса. Из стоявших на остановке никто не пострадал.

По предварительным данным, водителю автобуса 1966 года рождения стало плохо и он потерял сознание, передает RT.

1 июня в Рязани два человека получили травмы в результате столкновения мотоцикла и автобуса. По предварительным данным, на улице Черновицкой 53-летний водитель автобуса Ford Transit при движении на запрещающий сигнал светофора столкнулся с мотоциклом, которым управлял 34-летний местный житель. По факту аварии проводится проверка.

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