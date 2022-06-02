Одну из крупнейших в ЦФО птицефабрик возведут в Тамбовкой области

В Тамбовской области в скором времени начнется строительство новой птицефабрики с собственной кормовой базой. Об этом сообщает региональное правительство.

Предприятие разместится в селе Авдеевка под Тамбовом. Ожидается, что на строительство всех производственных комплексов потребуется от трех до пяти лет.

Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру», на участке возведут птицефабрику на 400 тыс. кур-несушек, элеватор на 40 тыс. т с цехом по приготовлению кормов на 30 тыс. т, а также цех по переработке многолетних трав мощностью 12 тыс. т в год.

Основной вид деятельности фабрики — производство яиц и кормов. Также предприятие намерено заняться выращиванием и переработкой плодово-ягодных культур.

«Предприятие планирует производить 110 млн яиц в год — это будет самая крупная птицефабрика в регионе и одна из крупнейших в ЦФО. Проект позволит создать в области дополнительные рабочие места», — прокомментировал врио главы Тамбовской области Максим Егоров.

Объем инвестиций в проект составит более 2,6 млрд рублей. Строительство начнется в скором времени и будет разбито на несколько этапов.