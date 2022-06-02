Послы ЕС согласовали шестой пакет российских санкций

Послы Европейского союза одобрили шестой пакет санкций в отношении РФ, который, в частности, предполагает частично отложенное нефтяное эмбарго. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что шестой пакет рестрикций вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза, ориентировочно в пятницу, 3 июня.

Антироссийские санкции предусматривают отключение от SWIFT Сбербанка, Московского кредитного банк и Россельхозбанка, а также частичное эмбарго на нефть, которое распространяется на импорт российского топлива, перевозимого по морю.

При этом эмбарго Евросоюза на импорт российского топлива не будет распространяться на Венгрию.

Также рестрикции усиливают ограничения на экспорт в Россию химикатов и высоких технологий. ЕС также расширил перечень российских граждан, против которых вводились персональные ограничения. В него вошли представители СМИ, силовых ведомств, бизнесмены и члены их семей.

При согласовании шестого пакета санкций страны ЕС не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть. В итоге 18 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о блокировке нового пакета санкций.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что санкции вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза, а Россия достойно выдержит ограничения.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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