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Стрельбу в американском городе Талса устроил недовольный врачом пациент

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Фото: REUTERS/Michael Noble Jr.
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Мужчина, устроивший стрельбу в больнице Святого Франциска в Талсе, штат Оклахома, США, в результате которой погибли четыре человека, пришел в больницу разобраться с врачом, которого он винил в непрекращающихся болях в области спины. Об этом глава полиции города Венделл Франклин заявил в четверг, 2 июня, на пресс-конференции.

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«Мы также нашли при подозреваемом письмо, из которого следует, что он пришел с намерением убить доктора Филлипса и всех, кто попадется на пути. Он винил доктора Филлипса в болях, которые не прекращались после операции», — сказал он.

1 июня в городе Талса произошла стрельба в больнице Святого Франциска. Муниципальные служащие города рассказали о том, что подозреваемый покончил с собой, пишет «Ридус».

Как стало известно позднее, человек, устроивший стрельбу, был вооружен винтовкой и пистолетом.

Информация о преступлении была получена в 16:52 по местному времени, на место происшествия стражи порядка приехали четыре минуты спустя.

Правоохранители уточнили, что подозреваемый был темнокожим мужчиной 35–40 лет. Также полиция сообщила, что число погибших в результате инцидента возросло до пяти человек, учитывая самого нападавшего, передает RT. Несколько человек ранены, их число не уточняется.

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