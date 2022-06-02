Порядка 65 млн рублей направят на безопасность школ в Набережных Челнах

В Набережных Челнах (Татарстан) на обеспечение безопасности школьников и воспитанников детских садов направят 65 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

В 12 образовательных учреждениях планируется установить заборы, в 18 детских садах — видеокамеры и в 118 — электронные замки на входах. В школе № 19 появится пост охраны.

Как уточняет InKazan.ru, глава местного управления образования Рустем Хузин ранее объявил о необходимости отремонтировать учебные заведения. Власти выделят 120 млн рублей на замену кровель, полов, окон, эвакуационных лестниц, а также ремонт системы теплоснабжения.

Завершить все работы планируется к августу.

В начале мая сообщалось о том, что системы видеонаблюдения появятся в трамваях Набережных Челнов. В каждом вагоне установят по пять единиц оборудования.