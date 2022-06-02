В центре Астрахани произошел пожар в жилом доме
Жилой дом загорелся в центре Астрахани. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает «Астрахань-24».
Возгорание произошло на третьем этаже здания. О пострадавших не сообщается.
На место происшествия прибыли 6 единиц техники и 27 человек личного состава МЧС.
Другие подробности инцидента уточняются.
Ранее в этот день сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и двоих детей при пожаре в частном доме в Курганской области. Причиной возгорания могла стать неисправность проводки.